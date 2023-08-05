Посольство КНР потребовало от России расследовать отказ пятерым туристам из Китая во въезде

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Посольство КНР в Москве потребовало от российской стороны расследовать отказ во въезде в страны пятерым гражданам Китая, которые до поездки указали в заявлении на визу другой пункт пропуска, что нарушает закон. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипмиссии в соцсети WeChat.

Посольство назвало ситуацию несоответствующей «нынешним дружественным китайско-российским отношениям» и привело в сообщении российское заявление, в котором указывается, что Россия всегда приветствует приезд в страну граждан КНР и не имеет никакой дискриминационной политики в отношении них.

— Двадцать девятого июля пятерых граждан Китая, которые хотели на машине въехать из Казахстана в Россию через пункт пропуска Караузек в Астраханской области, остановили, аннулировали им туристические визы и отказали во въезде на территорию страны, — говорится в китайском заявлении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце марта Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз и не угрожают никаким странам. Он добавил, что у Москвы и Пекина действительно есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, однако страны этого и не скрывали, так как эти отношения — «прозрачные, там нет ничего секретного».

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Максим Кокунин