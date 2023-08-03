В Челнах суд приостановил деятельность городского аттракциона из-за многочисленных нарушений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Набережночелнинский городской суд приостановил эксплуатацию одного из городских аттракционов — надувного батута «Сказка». Причиной тому стали многочисленные нарушения требований безопасности, выявленные в ходе проверки прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 9 июня на основании поручений прокуратуры Татарстана и Генпрокуратуры России надзорным ведомством автограда была проведена проверка аттракциона, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю. Батут был расположен на городской набережной.

В ходе мероприятий было выявлено, что перед входом на аттракцион отсутствуют правила пользования, информация об ограничениях (по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу), табличка со сведениями о датах последней и ближайшей проверок. Кроме того, у оператора также не было выделенной должностной инструкции, таблицы с техническими характеристиками и правилами обслуживания батута.

Вместе с этим у предпринимателя не было и государственной регистрации аттракциона по месту его эксплуатации. На момент проверки у него не было ни единого разрешительного документа.

Отделом Гостехнадзора Татарстана по Набережным Челнам и Тукаевскому району была проведена проверка в сфере технического состояния аттракциона. В ходе нее также были выявлены нарушения требований безопасности, о чем была составлена справка. Ответчик какие-либо возражения по заявленным требованиям суду не представил, а на заседание не явился.

Учитывая изложенные доказательства, а также угрозу для жизни и здоровья граждан, в том числе и несовершеннолетних, суд принял решение приостановить работу батута. Возобновить свою деятельность он сможет лишь после того, как ИП устранит все недочеты и зарегистрирует аттракцион в уполномоченном органе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце июня Зеленодольская городская прокуратура выявила нарушения при установке и эксплуатации аттракционов.

— Установлено, что местный предприниматель установил в Зеленодольске пять надувных батутов. При этом объекты на учет в Гостехнадзоре Республики Татарстан не поставлены, отсутствует необходимая техническая документация. Кроме того, выявлены технические нарушения при установке аттракционов, — рассказывал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Бизнесмена обязали устранить все нарушения. На него возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение требований технических регламентов»).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин