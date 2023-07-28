В Казани прошел первый в сезоне рейд по электросамокатам — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани сегодня прошел первый рейд по электросамокатам, в ходе мероприятий с нескольких точек города изъяли 62 самоката, нарушивших правила стоянки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Проверку начали после неоднократных жалоб горожан на хаотично разбросанные электросамокаты. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на «проблемные места».

Общественная палата России предложила ввести права на вождение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Любителей кататься на них хотят обязать получать водительские права категории «М».

В начале июля появилась информация, что Минтранс России планирует внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

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Маргарита Головатенко