Арбитражный суд Татарстана наказал КМПО за сброс сточных вод в Казанку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана в полном объеме удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с АО «КМПО» ущерба Казанке. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления ведомства.

— В период с 17.11.2021 г. по 25.02.2022 в ходе внеплановой выездной проверки АО «КМПО» инспекторы Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора выявили факт сброса сточных вод с территории предприятия в Куйбышевское водохранилище (р. Казанка) с превышениями предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, — говорится на сайте управления.

Как подсчитали инспекторы, предприятие нанесло ущерб водному объекту на 280 тысяч рублей. Именно эту сумму суд решил взыскать с КМПО.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Месяц назад Арбитражный суд Татарстана в полном объеме удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с зеленодольского АО «ЗВКС» 33,2 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод в Волгу. Также зеленодольское предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП России («Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор»). Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Айрат Назипов