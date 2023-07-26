Арбитражный суд Татарстана наказал КМПО за сброс сточных вод в Казанку
Арбитражный суд Татарстана в полном объеме удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с АО «КМПО» ущерба Казанке. Об этом сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления ведомства.
— В период с 17.11.2021 г. по 25.02.2022 в ходе внеплановой выездной проверки АО «КМПО» инспекторы Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора выявили факт сброса сточных вод с территории предприятия в Куйбышевское водохранилище (р. Казанка) с превышениями предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, — говорится на сайте управления.
Как подсчитали инспекторы, предприятие нанесло ущерб водному объекту на 280 тысяч рублей. Именно эту сумму суд решил взыскать с КМПО.
Месяц назад Арбитражный суд Татарстана в полном объеме удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с зеленодольского АО «ЗВКС» 33,2 млн рублей за сброс неочищенных сточных вод в Волгу. Также зеленодольское предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП России («Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор»). Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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