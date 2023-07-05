Магазины российского аналога Zara Home и H&M Home планируют открыть осенью

Redecoro, российский аналог Zara Home и H&M Home, выйдет на рынок осенью 2023 года. Открытие анонсировала управляющий партнер компании Анастасия Кондакова.

— До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ, — цитирует ее ТАСС.

По словам Кондаковой, осенью 2023 года бренд представит первую собственную линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, новые магазины под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet, заменившие марки Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius группы Inditex, появятся в России не раньше 2024 года. Дубайский владелец этих новых торговых марок пока не принял решение о дальнейшем развитии магазинов



Посещаемость в татарстанских моллах в апреле — мае оказалась выше прошлогодней на 21%. Подробнее о том, как российские бренды и производители из дружественных стран постепенно начали занимать нишу ушедших брендов — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов