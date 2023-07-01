В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга произошло задымление в самолете

Сегодня ночью в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково в самолете иностранной авиакомпании произошло задымление, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— Санкт- Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов по факту задымления в самолете иностранной авиакомпании в Пулково, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, задымление произошло 30 июня 2023 года около 23:15. Пассажиры рейса были направлены в зал ожидания аэропорта. Причины происшедшего уточняются.



Самолёт принадлежит авиакомпании Emirates, он должен был вылететь в Дубай.

Рейс отправился из Пулково 04.49 субботы, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

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Илина Хакимова