Путин: «Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткими»

Президент России Владимир Путин в своем обращении заявил, что действия, которые раскалывают наше единство, — это отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте.

— Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части, — заявил он.

По словам президента, этому не дадут повториться.

— Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению в конечном итоге и капитуляции, — заявил Путин.

Он подчеркнул — любая внутренняя смута является смертельной угрозой «для нашей государственности, для нас как нации».

— Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом, — отметил он.

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