За прошедшие сутки в Казани поступило 146 сообщений о ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани за 20 июня текущего года поступило 146 сообщений о ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция полка ДПС города.

Всего в авариях пострадали 4 человека. В состоянии алкогольного опьянения задержали 9 водителей, еще 4 — без права управления.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 7 граждан.

За январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 196 ДТП, что на 34 аварии больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях получили 1 458 татарстанцев.

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Елизавета Пуншева