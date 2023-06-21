За прошедшие сутки в Казани поступило 146 сообщений о ДТП
В Казани за 20 июня текущего года поступило 146 сообщений о ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция полка ДПС города.
Всего в авариях пострадали 4 человека. В состоянии алкогольного опьянения задержали 9 водителей, еще 4 — без права управления.
В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 7 граждан.
За январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 196 ДТП, что на 34 аварии больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествиях получили 1 458 татарстанцев.
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