Казанец, побивший фельдшера скорой, предстанет перед судом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

39-летний житель Казани, побивший 37-летнюю фельдшера скорой, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.



27 марта обвиняемый, проживающий в квартире одного из домов по улице Ноксинский спуск, будучи пьяным, обратился за медпомощью по телефону. Когда в квартиру зашли два фельдшера, он нагрубил им и побил фельдшера. Злоумышленник преследовал их, а когда они укрылись в автомобиле «скорой» в ожидании сотрудников полиции, продолжал ходить рядом и оскорблять их.

Обвиняемый не признал причастность к преступлению и отказался давать показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Маргарита Головатенко