В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна — пострадали 18 человек
Во время футбольного матча на гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. В результате ЧП пострадали 18 человек, сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Как сообщил губернатор области Василий Голубев, в результате ЧП есть погибшие.
— К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование, — написал он в своем telegram-канале.
Два года назад десятки человек пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась 50 пострадавшим.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии