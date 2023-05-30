В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна — пострадали 18 человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Во время футбольного матча на гребном канале в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна. В результате ЧП пострадали 18 человек, сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Как сообщил губернатор области Василий Голубев, в результате ЧП есть погибшие.

— К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование, — написал он в своем telegram-канале.

Два года назад десятки человек пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась 50 пострадавшим.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов