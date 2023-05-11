В Алькеевском районе Татарстана с памятника бойцам СВО сняли плиту с ошибками
В Алькеевском районе Татарстана с памятного обелиска бойцам специальной военной операции сняли плиту с именами героев, на которой были выгравированы неверные даты. Об этом сообщил глава района Александр Никошин:
— В настоящий момент табличку с именами сняли для устранения ошибок. Уже в ближайшее время она снова появится на аллее боевой славы села Базарные Матаки. Мы чтим и помним имена наших героев!
Как рассказал «Реальному времени» председатель районного отделения татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Рустам Шайхутдинов, виновниками этой ситуации стали ульяновские производители. Перед установкой памятную табличку проверять не стали, а уже после на нее обратило внимание большое количество людей.
— Мы не снимаем с себя ответственности за просчет компании-производителя, подобное совершенно недопустимо, — указал глава Алькеевского района.
Как сообщали жители Алькеевского района, ошибки были допущены в датах смертей бойцов и в форме звезды — верхний контур должен быть горизонтальным.
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