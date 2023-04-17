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Денис Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией

10:51, 17.04.2023
Денис Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение между Россией и Индией
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал расширить прямое авиасообщение страны с Индией. Предложение прозвучало на встрече с деловыми кругами двух стран.

— Считаем важным расширить прямое авиасообщение — это необходимое условие для регулярного и беспрепятственного обмена бизнес-делегациями, расширения взаимного турпотока, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Денис Мантуров призвал в целом развивать транспортно-логистическую инфраструктуру между двумя странами. Он считает, что Индия могла бы стать одним из ключевых партнеров России в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг».

Месяц назад Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год. Период непрерывного пребывания по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней.

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Айрат Назипов
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