Международные резервы России выросли за неделю на $6,9 млрд
Международные резервы России на 7 апреля составили $600,8 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
За неделю этот показатель увеличился на $6,9 млрд. 31 марта резервы оценивались в $593,9 миллиарда.
Международные резервы России по состоянию на 1 марта 2023 года составили $574,247 млрд, что на 3,82% (или на $22,788 млрд) ниже показателя на начало февраля.
Айрат НазиповЭкономикаФинансы
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