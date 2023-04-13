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Международные резервы России выросли за неделю на $6,9 млрд

16:40, 13.04.2023
Международные резервы России выросли за неделю на $6,9 млрд
Фото: pixabay.com

Международные резервы России на 7 апреля составили $600,8 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

За неделю этот показатель увеличился на $6,9 млрд. 31 марта резервы оценивались в $593,9 миллиарда.

Фото: cbr.ru

Международные резервы России по состоянию на 1 марта 2023 года составили $574,247 млрд, что на 3,82% (или на $22,788 млрд) ниже показателя на начало февраля.

Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы

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