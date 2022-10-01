В Бугульме возбудили уголовное дело по факту разлива битума — в августе мужчина провалился в яму с ним

В Бугульме возбудили уголовное дело по статье «Порча земли» после того, как в августе на улице Нефтяников произошел разлив битума. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Инспекторы и специалисты лаборатории Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ еще летом обследовали место разлива рядом с домом № 31к по улице Нефтяников. По результатам анализа проб был определен 4-й класс опасности. Площадь разлива составила 120 кв.м, объем — 60 куб.м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сумма ущерба, причиненного почве, составила более 750 тысяч рублей. Все материалы передали в правоохранительные органы. В отношении неустановленных лиц отдел МВД России по Бугульминскому району возбудил уголовное дело.

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Татьяна Леухина