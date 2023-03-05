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Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел на Донбассе

18:49, 05.03.2023
Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел на Донбассе
Фото: commons.wikimedia.org

Телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику. Об этом он заявил во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

— По всей видимости произошла утечка информации. По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось, — сказал он.

Соловьев выразил надежду, что военная контрразведка разберется откуда враг узнал о перемещениях съемочной группы.

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Айрат Назипов
Происшествия

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