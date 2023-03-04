В Казани в пятницу произошло 187 ДТП, в двух пострадали пешеходы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани в пятницу, 3 марта, произошло 187 ДТП, в двух из них пострадали люди — случились наезды на пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции города.



Сотрудники ГИБДД задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, у еще одного водителя не было прав на управление транспортом. В отдел полиции доставили четырех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко