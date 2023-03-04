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В Казани в пятницу произошло 187 ДТП, в двух пострадали пешеходы

08:49, 04.03.2023
В Казани в пятницу произошло 187 ДТП, в двух пострадали пешеходы
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани в пятницу, 3 марта, произошло 187 ДТП, в двух из них пострадали люди — случились наезды на пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГИБДД задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, у еще одного водителя не было прав на управление транспортом. В отдел полиции доставили четырех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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