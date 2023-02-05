В исправительные колонии Татарстана поставят швейные машинки за 2,2 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», УФСИН России по Татарстану закупит для двух республиканских колоний несколько десятков швейных машин. Речь идет об ИК-5, расположенной в Зеленодольском районе, и ИК-10 в Менделеевске. Стоимость контракта оценивается в 2,2 млн рублей.
В перечень поставляемых аппаратов входят:
- высокоскоростная одноигольная машина челночного стежка с автоматической обрезкой нитей — 31 штука;
- промышленная двухигольная машина челночного стежка с отключением игл — 2 штуки;
- пятиниточный промышленный оверлок для легких и средних тканей — 4 штуки;
- краеобметочный трехниточный оверлок для легких и средних тканей — 4 штуки;
- полуавтомат для выполнения закрепок для любых видов материалов с электромагнитной обрезкой и электромагнитным подъемом лапки — 1 штука;
- промышленная пуговичная машина на два-четыре прокола — 1 штука;
- промышленная швейная машина для выполнения прямой петли с автоматической функцией обрезки нити и подъема лапки — 1 штука;
- пресс для установки фурнитуры 3-позиционный электрический — 1 штука.
Стоит отметить, что в комплекте со всей техникой идут специализированные столы. Вместе с поставляемым товаром поставщик должен также выдать все имеющиеся документы и предоставить гарантию со сроком действия не менее 24 дней.
Напомним, в конце прошлого месяца начальник регионального УФСИН Эдуард Хиалеев на итоговой коллегии ведомства рассказал, что ни побегов, ни массовых беспорядков, ни иных резонансных преступлений и происшествий в 2022 году в учреждениях не было. Однако все заметнее дефицит тюремных надзирателей и медиков. Вместе с этим колонии оказались переполнены арестантами. Подробнее — в материале «Реального времени».
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