В исправительные колонии Татарстана поставят швейные машинки за 2,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», УФСИН России по Татарстану закупит для двух республиканских колоний несколько десятков швейных машин. Речь идет об ИК-5, расположенной в Зеленодольском районе, и ИК-10 в Менделеевске. Стоимость контракта оценивается в 2,2 млн рублей.

В перечень поставляемых аппаратов входят:

высокоскоростная одноигольная машина челночного стежка с автоматической обрезкой нитей — 31 штука;

промышленная двухигольная машина челночного стежка с отключением игл — 2 штуки;

пятиниточный промышленный оверлок для легких и средних тканей — 4 штуки;

краеобметочный трехниточный оверлок для легких и средних тканей — 4 штуки;

полуавтомат для выполнения закрепок для любых видов материалов с электромагнитной обрезкой и электромагнитным подъемом лапки — 1 штука;

промышленная пуговичная машина на два-четыре прокола — 1 штука;

промышленная швейная машина для выполнения прямой петли с автоматической функцией обрезки нити и подъема лапки — 1 штука;

пресс для установки фурнитуры 3-позиционный электрический — 1 штука.

Стоит отметить, что в комплекте со всей техникой идут специализированные столы. Вместе с поставляемым товаром поставщик должен также выдать все имеющиеся документы и предоставить гарантию со сроком действия не менее 24 дней.

Фото: pxhere.com

Напомним, в конце прошлого месяца начальник регионального УФСИН Эдуард Хиалеев на итоговой коллегии ведомства рассказал, что ни побегов, ни массовых беспорядков, ни иных резонансных преступлений и происшествий в 2022 году в учреждениях не было. Однако все заметнее дефицит тюремных надзирателей и медиков. Вместе с этим колонии оказались переполнены арестантами. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин