Россия не намерена оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение МИД РФ не оплачивать взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отметим, что МИД также поручается проинформировать упомянутую комиссию о принятом решении.
Вчера президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. В список попали: устав Совета Европы, европейские конвенции о пресечении терроризма и о защите прав человека. Всего предлагается денонсировать 21 документ.
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