Профессор КФУ рассказал, придут ли в Казань крещенские морозы

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какая погода будет в Казани 19 января. В этот день православные будут отмечать праздник Крещения Господня, или Богоявления.

— У нас будет достаточно комфортная погода, лишь на 1—2 градуса выше климатической нормы. Суровых крещенских морозов ждать не стоит, а вот рождественские морозы, с температурой под -30, а местами и -40 градусов, состоялись, — цитирует профессора пресс-служба КФУ.

Он отметил, что на Крещение в дневное время температура в Казани составит -8 градусов, ночью -11 градусов. По словам Переведенцева, это «умеренные морозы».

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт добавил, что погода в Казани формируется нахождением на западной периферии антициклона с центром в Южной Сибири. Поэтому в столице Татарстана в настоящее время ясно, без особых осадков, и погода стоит достаточно комфортная, практически в пределах климатической нормы.

Напомним, что в Татарстане в конце этой недели ожидается потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры воздуха повысятся до -2 градусов.

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Айрат Назипов