Бастрыкину доложат об обстоятельствах падения ребенка в коллектор в Татарстане

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту падения 8-летнего ребенка в открытый коллектор в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту проводится процессуальная проверка. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ходе проверочных мероприятий и обстоятельствах травмирования малолетнего ребенка.

Напомним, инцидент произошёл сегодня примерно в 12.00 в СНТ «Солнечное», недалеко от села Старые Ерыклы. Во время прогулки с мамой на санках, 8-летний мальчик упал в открытый бетонный колодец, в результате чего получил травмы. Прокуратура Тукаевского района Татарстана организовала проверку.

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Айрат Назипов