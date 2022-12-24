В Кемерове сгорел частный дом престарелых — погибли 20 человек

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В ночь с пятницы на субботу в Кемерове на Таврической улице загорелся двухэтажный частный дом престарелых. В результате происшествия погибли 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Сигнал о возгорании поступил в 22.21. К моменту прибытия пожарных площадь распространения огня составляла 180 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, но несмотря на это специалистам удалось его ликвидировать.

Стоит отметить, что у здания полностью сгорел второй этаж здания. Всего в доме находились 26 человек, а также на первом этаже располагались магазины.

Сотрудники МЧС разбирали завалы при — 20 градусах мороза и в 05.25 работы были завершены. По последним данным, жертвами ЧП стали 20 человек. Двое пострадавших госпитализированы с ожогами и находятся в тяжелом состоянии, еще четверо отпущены на амбулаторное лечение.

Как рассказали в МЧС России, руководство сгоревшего дома престарелых в этом месяце не впустило в помещение пожарного инспектора. Кроме того, в правоохранительных органах уточнили, что учреждение было незаконным.

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Максим Кокунин