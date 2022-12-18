Несколько поселков Пестречинского района Татарстана остались без света
Несколько поселков Пестречинского района Татарстана вечером в воскресенье, 18 декабря, остались без света. Причина — повреждение на высоковольтной подстанции, неполадки с оборудованием.
Работы по устранению проблемы ведутся вблизи сел Богородское и Гильдеево. Завершить их обещают в течение 2-3 часов.
Напомним, сегодня в Татарстане температура воздуха поднялась выше ноля. В Казани и других городах республики прошел дождь, в том числе и ледяной.
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