В Госдуме призвали запретить чиновникам на Новый год выезд за границу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов запретить чиновникам выезд за рубеж на новогодние праздники в связи с нынешней обстановкой в стране и мире, передает «РИА Новости».



— Призываю запретить чиновникам выезжать из страны без какой-либо на то необходимости — дел государственной важности. В иных случаях все внимание представителей власти должно быть сосредоточено на развитии регионов нашей страны, внутреннего туризма и поддержке наших бойцов, — указано в обращении к главам субъектов.

Фото: realnoevremya.ru

Хамзаев отметил, что в такое ответственное для страны время каждый представитель власти и чиновник должен задать себе вопрос — «насколько корректно отдыхать в эти дни». Депутат добавил, что это не только вопрос моральной этики, но и безопасности.

— Никто не может гарантировать полную безопасность нашим гражданам-чиновникам, особенно в условиях развязанной во всем мире оголтелой русофобии и гибридной формы войны, — заявил он.

Добавим, что Хамзаев также призвал губернаторов рекомендовать чиновникам отдыхать только внутри России. Депутат считает, что данная инициатива положительно будет отмечена в обществе, а также станет поводом для «сближения власти и общества».

Казань оказалась на 3-м месте среди наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма. Так, побывать в столице Татарстана хотели бы 8% респондентов. Самым востребованным направлением для россиян остается Санкт-Петербург (19%). На 2-м месте — города Золотого Кольца.



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Илина Хакимова