Прокуратура Челнов через суд добивается блокировки экстремистских комментариев в интернете
В Набережных Челнах прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании экстремистских комментариев местного жителя запрещенными к распространению. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Установлено, что с декабря 2020-го по апрель 2021 года 31-летний житель Челнов под одним из видеороликов в интернете опубликовал комментарии, возбуждающие ненависть к одной из социальных групп. Эксперты признали их экстремистскими.
Суд требования прокуратуры Набережных Челнов удовлетворил в полном объеме. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.
Осенью в Татарстане осужденного оштрафовали за публичную демонстрацию татуировки с символикой запрещенной в России экстремистской организации. Приволжский районный суд Казани признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения.
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