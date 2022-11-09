В Татарстане осужденного оштрафовали за демонстрацию татуировки с символикой экстремистской организации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане осужденного оштрафовали за публичную демонстрацию татуировки с символикой запрещенной в России экстремистской организации. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что утром 3 августа 2022 года осужденный из отряда № 9 ФКУ ИК-2 показывал окружающим набитые на его теле татуировки с символикой экстремистской организации, которая запрещена в России. После этого в отношении него завели административное дело за публичное демонстрирование символики, запрещенной федеральными законами (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Приволжский районный суд Казани признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф. Судебное решение в законную силу еще не вступило.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наказание в исправительной колонии мужчина отбывает за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ). За совершение преступления он приговорен к 1 году 3 месяцам лишения свободы.

В марте суд арестовал челнинца на 10 суток за демонстрацию татуировок с нацистской символикой. Суд установил, что мужчина около дома №7 по улице Машиностроительной публично демонстрировал их неопределенному кругу.

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Татьяна Демина