В Альметьевске из-за короткого замыкания эвакуировали студентов нефтяного института

Фото: скриншот google.карты

Сегодня днем на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о замыкании в электрощите на четвертом этаже здания Альметьевского государственного нефтяного института. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что из учебного учреждения самостоятельно вышли около 250 студентов и преподавателей. Пострадавших нет. Прибывшим пожарным подразделениям дали отбой, так как короткое замыкание произошло без горения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в октябре из-за сработавшей пожарной сигнализации в один день были эвакуированы Казанский энергоуниверситет и радиомеханический колледж. Днем ранее в казанской гимназии №183 возникло задымление в результате замыкания телефона, который был на зарядке в кабинете одного из сотрудников. Учителей и детей эвакуировали.



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Максим Кокунин