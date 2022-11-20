Кадыров показал, как укрепляются позиции российских войск в ЛНР

Рамзан Кадыров показал в своем telegram-канале кадры инспекции укрепления российских войск в Луганской Народной Республике. По словам главы Чечни, они лично обошел территории, на которых располагаются подконтрольные ему войска.

— На новом участке фронта в зоне ответственности <...> помощника главы ЧР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова ведется укрепление позиций российских войск... Несмотря на дождливую холодную погоду, он лично контролирует ход работ по возведению инженерно-укрепительных сооружений на местах соприкосновения с врагом, — рассказал Кадыров.

Глава Чечни также обошел позиции, на которых располагается подразделение «Барс 12». Он указал на имеющиеся недочеты.

— В очень понятной форме объяснил представителю командования, что вот в таком беспомощном состоянии оставлять бойцов на позициях нельзя, что необходимо организовать для них правильное тыловое обеспечение, — поделился Кадыров.

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Артем Гафаров