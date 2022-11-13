В Казани автомобиль съехал в озеро Нижний Кабан — пострадавших нет
Сегодня в Казани на Фермерском шоссе автомобиль Renault Sandero съехал в озеро Нижний Кабан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Уточняется, что инцидент произошел в 13.45 напротив кафе «Сокол». Пострадавших нет, однако для того, чтобы достать машину, потребовался эвакуатор.
Летом прошлого года в Актанышском районе Татарстана автомобиль УАЗ утонул в местном водоеме. Тогда погибли два человека. Трагедия произошла на дороге между селами Масады и Татарские Ямалы.
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