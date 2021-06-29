В Татарстане в реке утонул УАЗ с рыбаками

Вчера вечером в Актанышском районе автомобиль УАЗ утонул в местном водоеме. Погибли два человека.

Как сообщает Актаныш Медиа, все произошло около 18.00 на дороге между селами Масады и татарские Ямалы. Водитель автомобиля с рыбаками из Набережных Челнов не справился с управлением и влетел в реку. Машина очень быстро погрузилась в воду.

Фото: instagram.com/aktanysh_media/

Погибли водитель и один пассажир. Еще двоих пассажиров удалось спасти другим рыбакам.

Фото: instagram.com/aktanysh_media/

Ранее в Татарстане утонул рыбак, решивший искупаться в реке Зай.



Ольга Плешкова