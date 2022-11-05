Челнинец предстанет перед судом за нападение на мать и брата с ножом

Фото: СУ СК России по Татарстану

32-летний житель Набережных Челнов предстанет перед судом по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) — он напал на мать и брата, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Обвиняемый до случившегося неоднократно привлекался к уголовной ответственности, вел аморальный образ жизни. В октябре 2022 года он напал на мать, решив, что она написала на него заявление в полицию. Он избил ее и нанес несколько ударов ножом.

За мать заступился старший брат обвиняемого. Челнинец напал и на него — нанес ему множество ударов по различным частям тела, в том числе в грудную клетку. В дальнейшем потерпевшего доставили в больницу, ему оказали помощь.

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 42-летнего иностранца обвинили в покушении на убийство двоюродного брата из-за личных связей с его сожительницей. 28 октября обвиняемый предложил женщине встретиться один на один и поставить точку в отношениях. Однако вместе с ней пришел и его двоюродный брат. В результате между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом.



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Маргарита Головатенко