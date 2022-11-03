Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» вышли на уборку центрального проспекта города

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа навели порядок на проспекте Химиков. Эта территория закреплена за «Нижнекамскнефтехимом» уже много лет. На генеральную уборку вышли 540 человек из 17 подразделений. Буквально за несколько часов работы нефтехимики собрали сотни мешков мусора, опавшей листвы и сухих веток. Особое внимание уделили очистке разделительной полосы и бордюрам.



— На уборку проспекта Химиков, названного в честь нашего предприятия, коллектив «Нижнекамскнефтехима» вышел с хорошим настроением. Погода не подвела, светит солнышко, тепло. Работаем с удовольствием. Кто-то граблями сгребает листву, кто-то лопатой собирает ее в мешки и грузит в транспорт, — говорит Алмаз Ахметсафин, аппаратчик «Нижнекамскнефтехима».



Свой вклад в чистоту города внесли и первые лица «Нижнекамскнефтехима».



— Сегодня замечательный день. Хочется поработать, пообщаться с коллективом, пошутить. Чистота зависит от каждого из нас, поэтому мы сегодня все вместе дружно делаем одно большое, важное и нужное дело — стараемся навести порядок и чистоту в Нижнекамске. Мы не разделяем для себя город и предприятие, для нас это единое целое, — отметил Марат Фаляхов, первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима».



Чтобы уборка проходила максимально эффективно и качественно, на подмогу прибыла специальная техника — пять КАМАЗов и три погрузчика. Собранный мусор сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа вывезли на специальный полигон. По окончании уборки территории всех участников ждал горячий чай и свежая выпечка.



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— Мы любим Нижнекамск. Здесь живут наши дети, родственники. Очень хочется, чтобы улицы родного города были всегда ухоженными и красивыми, — подчеркнула Нафиса Габдрахманова, аппаратчик «Нижнекамскнефтехима».

