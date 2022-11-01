СИБУР проведет в Нижнекамске образовательный фестиваль для школьников STEAM FEST

11 и 12 ноября в Нижнекамске СИБУР проведет образовательный фестиваль для школьников STEAM FEST. Это событие подарит участникам возможность прикоснуться к миру научных открытий и позволит примерить на себя роль изобретателя и экспериментатора. В программе фестиваля: научно-популярные шоу, интерактивные занятия по математике, физике и химии, мастер-классы по программированию и экологии, экспериментальные квесты, лекции по профориентации и множество других активностей.

Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Все мероприятия фестиваля пройдут на площадке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар-Нижнекамск».



STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics — наука, технологии, инженерия, искусство, математика) — это современный подход к образованию, объединяющий пять дисциплин в единую систему обучения. Цель проекта STEAM FEST — не только познакомить школьников с миром науки, понятно и доступно объяснить им природу многих явлений, но и помочь будущим специалистам сориентироваться в мире профессий, которые сохранят свою актуальность через 5, 10 или даже через 25 лет. Поэтому большинство фестивальных активностей направлены на развитие у ребят инженерных и технических способностей, аналитического мышления, а также «мягких навыков», более известных как soft skills. Они рассчитаны на детей разных возрастов, но также будут интересны и учителям, и родителям.



Руководитель программы «Формула хороших дел» Елена Снежко:

— Образование — динамично развивающаяся сфера, в которой появляются новые подходы и методики. Профессионалы, инженеры будущего — это люди, которые постоянно учатся, умеют и готовы решать нестандартные задачи и искать их решения на стыке дисциплин. STEAM Fest — это прекрасная возможность познакомить наших школьников с таким подходом, показать его перспективы для их будущего профессионального развития и вовлечь их в мир науки.



Любители представлений смогут посетить научно-популярное шоу, где ведущие покажут самые яркие эксперименты и, возможно, поделятся некоторыми секретами своих опытов на сцене. И никаких фокусов или обмана зрения! Только доказанные и сформулированные учеными законы физики и химии, которые можно найти в любом школьном учебнике.

Для начинающих исследователей будет также работать открытая лаборатория «Случай в «Сибирском экспрессе». Это будет целая серия необычных и захватывающих опытов, построенных вокруг общего детективного сюжета. Юные детективы проведут несколько химических и физических реакций, изучат минералы и вещества и смогут убедиться в огромной практической пользе естественных наук.

Инженерный блок научного фестиваля включает занятия по конструированию космических ракет и катамаранов, направленные на знакомство с основами механики и аэродинамики. На первом мастер-классе ребята под руководством опытного педагога-физика соберут, а потом запустят в воздух эффектно летающую модель ракеты. А на втором — сконструируют плавательное средство и запустят его в бассейне.

Не останутся без внимания любители математики. Их ждет открытая зона с оригами, головоломками, тенсегрити, пространственной стереометрией, «мостами Леонардо» и математическим лабиринтом. А тем, кто хочет развить свое пространственное мышление, обязательно рекомендован к посещению мастер-класс по созданию трубогранников.



Сразу несколько мастер-классов организаторы подготовили для тех, кто хочет научиться программированию. Каждое занятие рассчитано на соответствующую возрастную категорию. Так, мастер-класс по программированию «Пиктомир» ориентирован на дошкольников и школьников 6—8 лет. С помощью пиктограмм каждый ребенок сможет собрать на экране компьютера несложную программу, управляющую роботом. «Час кода Minecraft» для детей 9—10 лет основан на приемах визуального программирования, благодаря которым ребенок сможет изучить азы кодирования. Наконец, курс Google Blockly, адресованный ребятам 11—14 лет, даст участникам начальные знания для перехода на текстовый код.

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На уроке «Занимательной экологии» школьников ждут не только беседы о том, что такое экология и почему про нее часто говорят «плохая», но и практические советы, как можно помочь ей хотя бы немного «исправиться». Самые серьезные темы спикеры постараются объяснить детям с помощью необычных опытов. Так, с помощью сухого льда участники разберутся в механизме глобального потепления, проведут эксперименты с бумагой, чтобы понять, почему нужно беречь деревья, и даже немного поэкспериментируют с пластиком.

Помимо этого, дети и взрослые смогут посетить интерактивные лекции, посвященные поискам ответов на самые разные вопросы о возможностях человеческого мозга и необычных научных открытиях. Можно ли имплантировать человеку несуществующие воспоминания? Как сделать хрупкое твердым, а невидимое — видимым? Любой ли шифр можно раскрыть? Эти и другие научные загадки заставят задуматься и позволят еще глубже окунуться в мир научных законов.

Айдар Гарифуллин, начальник управления образования исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан:

— На самом деле, полюбить науку — просто. Для этого она не должна быть скучной. Она должна увлекать, заставлять искать ответы на непростые вопросы, читать источники и докапываться до истины. Образовательный проект STEAM FEST как раз призван зажечь этот огонек в детских умах, сделать так, чтобы интерес к разным областям науки и самообразованию рос вместе с уровнем технологий. В современном мире это необходимо каждому, а будущим специалистам, которые будут развивать в дальнейшем и технологии, и промышленность, — особенно.

Партнерами STEAM FEST выступают известные образовательные проекты и школы: Sciensely, «Естественно наука», KIBERone, «Геккон», КБ «Маленький самолетик» и Московский государственный психолого-педагогический университет.

Вход бесплатный, на некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация на сайте.