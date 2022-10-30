Территориальная оборона Херсона продолжает готовить город к обороне

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем telegram-канале рассказал о том, что подразделения территориальной обороны региона в районе населенных пунктов Белозерка и Чернобаевка продолжили инженерное оборудование танкоопасных участков и подготовку Херсона к обороне.

— При содействии заместителя главы администрации Херсонской области К. Стремоусова, нештатные инженерные подразделения получили партию проволочного заграждения спираль Бруно, это позволит создать участки противопехотных заграждений, затрудняющих продвижение противника, — написал он в своем telegram.

Поясним, что Херсон — один из крупнейших городов на новых территориях России, который находится в непосредственной близости к линии соприкосновения. Его местоположение, безусловно, диктует серьезные требования к обороне города.

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Артем Гафаров