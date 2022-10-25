Протяженность канатной дороги в Казани составит 2,86 км — это много или мало?

Общая протяженность канатной дороги, которую планируют построить в Казани, составит 2,86 км. К реализации проекта приступят после получения согласования от городских властей на строительство.



Станция «ЦПКиО им. Горького» расположится там, где раньше находилась казанская инфекционная больница №2. Для станции «Урам» определили место восточнее очистных сооружений, примыкающих к опорам моста «Миллениум», а для станции «Спортивная» — юго-западную часть автостоянки «Ак Барс Арены».

Фото: скриншот эскизного проекта

Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда рублей. У инвестора уже есть около 1 миллиарда, остальную сумму он намерен взять в кредит. Подробнее о канатной дороге — в материале «Реального времени».

2,86 км канатная дорога — это:

Меньше трети самой длинной канатной дороги в мире — протяженность Хон Тхом, связывающей поселок Антхой на острове Фукуок с островом Хонтхом во Вьетнаме, — 7 899,9 метра;

— протяженность Хон Тхом, связывающей поселок Антхой на острове Фукуок с островом Хонтхом во Вьетнаме, — 7 899,9 метра; Меньше десятой части крупнейшей в мире городской сети канатных дорог — она расположена в Ла-Пасе (Боливия) и состоит из десяти линий общей длиной 30,5 км.

— она расположена в Ла-Пасе (Боливия) и состоит из десяти линий общей длиной 30,5 км. Половина канатной дороги «Крылья Татева» в Армении — она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире, 5752 м.

— она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире, 5752 м. Две с половиной канатных дороги «Олимп» в Геленджике — ее длина 1 150 метров.

— ее длина 1 150 метров. Почти три с половиной уфимских канатных дороги — в столице Башкирии ее протянули на 830 метров.

— в столице Башкирии ее протянули на 830 метров. Четыре московских канатных дороги на Воробьевых горах — ее протяженность 720 метров.

— ее протяженность 720 метров. Девять с половиной старых казанских канатных дороги — в конце прошлого века 300-метровая канатка связывала Парк Горького с пляжем на Казанке.

— в конце прошлого века 300-метровая канатка связывала Парк Горького с пляжем на Казанке. На 801 метр меньше канатной дороги Нижнего Новгорода — она растянулась на 3 661 метр.

— она растянулась на 3 661 метр. Чуть больше трех пролетов Нижегородской канатной дороги над водной поверхностью — он составляет 861,21 м, что является официальным рекордом России.

— он составляет 861,21 м, что является официальным рекордом России. На 451 метр меньше самой длинной в мире канатной дороги над морем — это «Винперл» во Вьетнаме протяженностью 3 311 м.

— это «Винперл» во Вьетнаме протяженностью 3 311 м. На 510 метров меньше самой скоростной в мире канатной дороги — Гентингская канатка длиною 3 380 метров, ее кабинки движутся со скоростью 6 м/с.

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Татьяна Демина