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Жителям «умного дома» в Татарстане приходят огромные платежки за ЖКУ — видео

22:58, 12.10.2022
Жителям «умного дома» в Татарстане приходят огромные платежки за ЖКУ — видео
Фото: realnoevremya.ru

В Пестречинском районе Татарстана жители «умного дома» получают огромные платежки за ЖКУ. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, насосы не могут догреть до необходимой температуры воду и управляющей компании приходится нагревать ее при помощи электричества. Жители домов считают, что нужно отключиться от системы солнечной энергии и подключиться к центральной котельной.

Казанцы также возмущаются поступившими платежками. По их словам, отопление дали в конце сентября, а счет пришел за полный месяц.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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