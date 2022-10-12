Жителям «умного дома» в Татарстане приходят огромные платежки за ЖКУ — видео
В Пестречинском районе Татарстана жители «умного дома» получают огромные платежки за ЖКУ. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Так, насосы не могут догреть до необходимой температуры воду и управляющей компании приходится нагревать ее при помощи электричества. Жители домов считают, что нужно отключиться от системы солнечной энергии и подключиться к центральной котельной.
Казанцы также возмущаются поступившими платежками. По их словам, отопление дали в конце сентября, а счет пришел за полный месяц.
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