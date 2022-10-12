Правительство распорядилось провести эксперимент по распространению открытого ПО

Правительство России распорядилось провести с 1 ноября текущего года по 30 апреля 2024 года эксперимент по распространению программного обеспечения, созданного под открытой лицензией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Участники эксперимента — Минцифры России, МВД, Росреестр, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, на добровольной основе), федеральные органы исполнительной власти и другие. Тем же распоряжением утверждается положение о проведении эксперимента.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

РФРИТ необходимо до 1 февраля 2023 года совместно с Минцифры России разработать методику отбора заявок об участии в эксперименте, а сам отбор провести до 1 мая. Минцифры поручено до 1 марта 2023 года утвердить методику отбора заявок.



В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России установит предельный срок перехода на отечественное программное обеспечение (ПО, софт) по всем ключевым позициям.



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Татьяна Леухина