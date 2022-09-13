Правительство установит предельный срок перехода на российский софт по ключевым позициям

Правительство России установит предельный срок перехода на отечественное программное обеспечение (ПО, софт) по всем ключевым позициям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам премьера, сейчас представители бизнеса активно включились в эту работу, предлагают идеи по развитию российского ПО и стимулированию его появления.

— Но есть и те, кто предпочитает переждать, аргументируя это тем, что они все купили, внедрили, будут использовать все, что есть, сколько будет возможно, а там посмотрят, — отметил он.

Летом замглавы Минцифры России Максим Паршин рассказал, что уже согласован законопроект, запрещающий негосударственным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) закупать зарубежное ПО.



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Татьяна Леухина