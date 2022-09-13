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Правительство установит предельный срок перехода на российский софт по ключевым позициям

18:59, 13.09.2022
Правительство установит предельный срок перехода на российский софт по ключевым позициям
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России установит предельный срок перехода на отечественное программное обеспечение (ПО, софт) по всем ключевым позициям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам премьера, сейчас представители бизнеса активно включились в эту работу, предлагают идеи по развитию российского ПО и стимулированию его появления.

— Но есть и те, кто предпочитает переждать, аргументируя это тем, что они все купили, внедрили, будут использовать все, что есть, сколько будет возможно, а там посмотрят, — отметил он.

Летом замглавы Минцифры России Максим Паршин рассказал, что уже согласован законопроект, запрещающий негосударственным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) закупать зарубежное ПО.

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Татьяна Леухина
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