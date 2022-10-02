В ЦБ рассказали о новой функции для защиты от мошенников

Клиенты российских банков теперь могут самостоятельно ограничивать онлайн-операции, денежные переводы и выдачу онлайн-кредитов для защиты от мошенников. Указание вступило в силу с 1 октября.

Теперь клиенты банка могут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры, а также устанавливать максимальную сумму операции или лимит на определенный период.

Фото: realnoevremya.ru

При этом банки обязаны предоставлять такую услугу бесплатно. Отменить запрет или изменить параметры можно в любое время, пишет ТАСС.

Кроме того, Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской отчетности, а также ее отдельных элементов сохраняется.

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Елизавета Пуншева