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В Казани СОШ №170 переименовали в многопрофильный лицей

09:59, 29.09.2022
В Казани СОШ №170 переименовали в многопрофильный лицей
Фото: yandex.ru/maps

Исполком Казани постановил переименовать среднюю общеобразовательную школу №170 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенную в Ново-Савиновском районе города. Она стала многопрофильным лицеем №170.

Управлению образования Казани поручили обеспечить проведение мероприятий по изменению наименования общеобразовательного учреждения и внесение изменений в учредительный документ учреждения и его государственную регистрацию.

Многопрофильный лицей №170 находится по ул. Фатыха Амирхана, 111. В нем занимаются 1 460 учеников. Их обучением занимаются 74 учителя.

Скриншот «Яндекс.Карты»

В июле казанские власти присвоили гимназии №27 с татарским языком обучения Вахитовского района Казани имя Хади Такташа. Кроме того, детсад №2 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Кировского района Казани переименовали в билингвальный детский сад №2.

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    Татьяна Демина
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