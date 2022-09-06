Ротенберг предупредил о рисках разворота на Восток

Россия не должна «бросаться на шею восточным партнерам», поскольку ни к чему хорошему это не приведет, и любовь должна быть обоюдной. Такое мнение высказал РБК бизнесмен Аркадий Ротенберг.

— Восточный рынок интересен нам испокон веков, его надо осваивать, хотя, конечно, это риск, — отметил он.

По мнению Ротенберга, в целом разворот на Восток уже состоялся.

— Такого, как было, однополярного мира уже не будет. Глобализация закончилась, — считает бизнесмен.

Он допустил, что в будущем страны Европы захотят «прислониться к сильной экономике».

В июле председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выражал мнение, что мир может снова разделиться на «своих» и «чужих» из-за новой холодной войны.



Спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков также заявлял, что в ближайшие годы мир ожидает сворачивание глобализма и «островизация». В ближайшие 10 лет России предстоит создать «технологический суверенитет» в рамках сценария по построению собственного «острова», это же ждет США и Китай.

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Татьяна Леухина