Власти Татарстана компенсируют убытки водному транспорту за 2021 год
В Татарстане организациям водного транспорта возместят недополученные доходы за 2021 год. На эти цели выделят субсидии из республиканского бюджета, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В прошлом году компании не получили доходы из-за государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным водным транспортом и из-за льгот некоторых граждан.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
В марте сообщалось, что операторам АСОП в общественном транспорте Татарстана компенсируют затраты, связанные с закупкой смартфонов, портативных аккумуляторов, которые были приобретены для проверки QR-кодов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро Татарстана, и оплатой услуг связи.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым