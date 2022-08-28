Власти Татарстана компенсируют убытки водному транспорту за 2021 год

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане организациям водного транспорта возместят недополученные доходы за 2021 год. На эти цели выделят субсидии из республиканского бюджета, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



В прошлом году компании не получили доходы из-за государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным водным транспортом и из-за льгот некоторых граждан.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Ринат Назметдинов

В марте сообщалось, что операторам АСОП в общественном транспорте Татарстана компенсируют затраты, связанные с закупкой смартфонов, портативных аккумуляторов, которые были приобретены для проверки QR-кодов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро Татарстана, и оплатой услуг связи.

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Маргарита Головатенко