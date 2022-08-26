Банк ДОМ.РФ выделит 29 млрд для строительства жилья в Иннополисе

Фото: Максим Платонов

Банк ДОМ.РФ предоставит проектное финансирование для строительства жилья для IT-специалистов в Татарстане, сообщили в пресс-службе банка.



Проектное финансирование предоставят специализированному застройщику (СЗ) «Иннополис 2024» на строительство ЖК «Квартал Ю» в Татарстане.

Девелопер построит в Иннополисе 31 дом бизнес-класса общей площадью 406 тыс. кв. м на 2 995 квартир. Сейчас строится первая очередь, которая включает три дома общей площадью 37 тыс. кв. м на 275 квартир. Сдать их в эксплуатацию планируется в I квартале 2024 года.

Фото: pixabay.com

Сегодня генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов рассказал «Реальному времени», что производство в новом, пока еще строящемся в Иннополисе технопарке в сфере высоких технологий планируется запустить уже в начале следующего года — в первом квартале. Работать в «Иннопарке» будут небольшие производители, специализирующиеся на производстве дронов, микроэлектроники, робототехники и тому подобном.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко