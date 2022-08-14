Губернатор Одесской области сообщил об отправлении судна с зерном в Эфиопию

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил, что зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось из порта Украины в Эфиопию. Об этом пишет «РИА Новости».

По информации мининфраструктуры Украины, на борту судна находятся 23 тысячи тонн пшеницы. Напомним, гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь у сирийского порта Тартус. Он стал первым судном с украинским зерном, вышедшим из Одессы по гуманитарному коридору после заключения 22 июля в Стамбуле «продуктовой сделки». Сухогруз прибыл в Стамбул вечером 2 августа. Представители Совместного координационного центра (СКЦ) досмотрели судно утром 3 августа. В этот же день сухогруз продолжил путь через проливы Босфор и Дарданеллы.

12 августа начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев сообщил, что два сухогруза под флагами Маршалловых Островов и Белиза покинули украинские порты в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

Из порта Южный вышел сухогруз «Звезда Лаура» (Маршалловы Острова, груз — 60 150 тонн кукурузы), из порта Черноморска — сухогруз «Сормовский 121» (Белиз, груз — 3 050 тонн пшеницы).



В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств.

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Максим Кокунин