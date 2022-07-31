В Татарстане в два раза сократилось число преступлений террористического характера

Фото: Олег Тихонов (архив)

В первом полугодии 2022 года в Татарстане зарегистрировали 14 преступлений террористического характера. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их выявили 27, следует из данных Генеральной прокуратуры России.

По количеству зарегистрированных в январе-июне 2022-го преступлений террористического характера Татарстан занял 21-ю строчку в рейтинге регионов России. Список возглавил Дагестан, где таких фактов выявили 298.

В топ-10 по числу зарегистрированных в первой половине 2022 года преступлений террористического характера вошли Москва (83), Ингушетия (81), Кабардино-Балкария (58), Чечня (55), Краснодарский край (46), Самарская область (43), Крым (43), Приморский край (30) и Московская область (28).

Фото: Максим Платонов

В некоторых регионах России в январе-июне преступлений террористического характера не зарегистрировали. Это Чувашия, Тыва, Бурятия, Тамбовская и Ленинградская области, Еврейская автономная область и Ненецкий АО.

По данным МВД по Татарстану, в общей сложности в январе — июне 2022 года в Татарстане зарегистрировали свыше 27 тысяч преступлений. Из них около трети — порядка 9 тысяч — тяжкие и особо тяжкие.

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Татьяна Демина