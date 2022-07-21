Верховный суд Татарстана рассмотрит в секретном режиме дело экс-начальника колонии №3

Фото: Максим Платонов

Завтра в Верховном суде РТ намечен старт процесса по коррупционному делу бывшего начальника пестречинской колонии №3 Александра Мелешенко. Как стало известно «Реальному времени», на финише расследования СК засекретил материалы, поэтому рассматривать их суд будет в закрытом режиме — без слушателей и СМИ.



Подполковник внутренней службы Мелешенко возглавлял колонию №3 в 2017—2021 годах, до этого четыре года занимал аналогичную должность в казанской колонии №18. Всего в органах ФСИН он отслужил 25 лет и уволился за пару недель до возбуждения уголовного дела.

В сентябре 2021-го его заподозрили сначала в злоупотреблении полномочиями с поборами от зэков денег и стройматериалов «на нужды колонии» — всего на 46,5 тысячи, а затем — в получении взятки 148 тысяч рублей за покровительство одному из осужденных (ч.3 ст.290 УК РФ).

16 сентября прошлого года Советский райсуд Казани санкционировал арест бывшего «хозяина» двух зон. При избрании меры пресечения Мелешенко дал понять, что кое-что из обвинений следствия признает, при этом с самым тяжким по взятке — не согласен: «Да, совершил я, не отрицаю, два момента, которые мне предъявляют. Не отказываюсь, они есть... Но взять на себя то, что я не делал, мне совесть не позволяет».

В ходе следствия сотрудники Следкома по РТ переквалифицировали эпизоды с поборами на ремонт со злоупотребления на превышение должностных полномочий. А еще приняли решение засекретить часть материалов уголовного дела, связанных с личностью одного из зэков, давших показания против экс-начальника колонии. Ранее в публичном пространстве звучала информация, что ключевым свидетелем обвинения стал осужденный за изнасилование.

Тем временем в Московском райсуде в открытом режиме рассматривают дело бывшего зама Мелешенко. В числе его обвинений — взятка автомобилем и растрата на 10 млн рублей.