На очередном заседании «Нижнекамскшины» выберут председателя совета директоров

На заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» примут решение об избрании председателя совета директоров. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия правовой информации.



20 июля наблюдательный совет примет решение об избрании председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскшина», а также о назначении секретаря совета, признании независимыми членов совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» и об образовании комитета совета директоров ПАО по аудиту.

Напомним, акционеры «Нижнекамскшины» на годовом собрании 30 июня решили в очередной раз не выплачивать дивиденды и направить 528,9 млн рублей за 2021 год на развитие компании.



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Маргарита Головатенко