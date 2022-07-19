В июне в России увеличилось число заявок на кредиты на 58%

Число заявок на кредиты среди российских заемщиков в июне увеличилось на 58% по сравнению с мартом текущего года. Таковы данные исследования финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Падение числа заявок зафиксировано в феврале, однако с апреля—мая наблюдалась кредитная активность россиян. Максимальный средний размер запрашиваемых кредитов среди россиян зафиксирован в Санкт-Петербурге — он составил 450 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кредитными продуктами в 2022 году начали активнее интересоваться мужчины: они оформляли заявки на 42% чаще, чем женщины, пишет RT.

В Татарстане в июне 2022 года выдали 31 177 новых кредитных карт. Это на 11,8% больше, чем за предыдущий месяц — в мае в республике их число составило 27 897. В целом по количеству выданных в первый месяц лета кредитных карт Татарстан занял 9-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

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Татьяна Леухина