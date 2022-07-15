Выдача кредитных карт в Татарстане выросла на 11,8%

В Татарстане в июне 2022 года выдали 31 177 новых кредитных карт. Это на 11,8% больше, чем за предыдущий месяц — в мае в республике их число составило 27 897.

В целом по количеству выданных в первый месяц лета кредитных карт Татарстан занял 9-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров, следует из данных Национального бюро кредитных историй. На первой строчке оказалась Москва, где жители оформили 84 528 кредиток.

На втором месте находится Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, на четвертом — Краснодарский край. Топ-5 замыкает Свердловская область. Шестую строчку занимает Башкирия, седьмую — Ростовская область, восьмую — Челябинская область.

— В июне сегмент новых кредитных карт полностью восстановился после мартовского «санкционного» шока, — обратил внимание директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, увеличение числа выданных «кредиток» связано со снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в июне 2022 года выдали 1,12 миллиона кредитных карт, что на 14,9% больше по сравнению с маем. При этом по сравнению с первым месяцем лета их число выросло всего на 4,6%.



Напомним, по количеству выданных в мае кредиток Татарстан занимал 8-е место. Республика уступала Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Башкирии, Свердловской и Ростовской областям.



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Татьяна Демина