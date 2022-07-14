Жительница Казани перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей

45-летняя жительница Казани перевела на счета мошенников 1,2 миллиона рублей, поверив, что злоумышленники оформляют кредиты на ее имя, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.



22 июня днем ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что от имени женщины оформляются кредиты на 838 тысяч рублей. Он предупредил, что средства, которые есть у женщины на счетах других банков, тоже могут находиться под угрозой.

Разговор продолжился с девушкой, представившейся сотрудником другого банка. Она подтвердила слова ранее звонившего человека и заявила, что в отделении банка нужно оформить кредит, обналичить его и перевести в «безопасную сейфовую ячейку».

Заявительница выполнила указания мошенников — взяла в кредит 838 тысяч рублей, обналичила имевшиеся на ее счетах 453 тысячи рублей и все деньги перевела несколькими операциями на онлайн-кошельки, продиктованные звонившей.

Через день потерпевшая увидела, что аккаунт в мессенджере последней звонившей был удален, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Фото: realnoevremya.ru

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

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Маргарита Головатенко