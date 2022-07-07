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Путин одобрил идею приравнять военнослужащих ДНР и ЛНР к российским военным

22:46, 07.07.2022
Путин одобрил идею приравнять военнослужащих ДНР и ЛНР к российским военным
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим. Инициатива прозвучала во время встречи главы государства с руководителями фракций в Госдуме.

Идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

— На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен, — приводит «РИА Новости» слова Путина.

Фото: kremlin.ru

В конце июня Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». На лицевой стороне медали расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z. Над изображением краповым цветом — надпись «Участнику специальной военной операции».

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Татьяна Леухина
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